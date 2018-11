Corriere della Sera applaude CR7: "Il potere di Ronaldo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera all'interno delle sue pagine sportive si sofferma su "L'esplosione di Keita" da un lato, ma pure su "Il potere di Ronaldo", l'altro titolo in copertina dopo il successo della Juventus contro la SPAL. In gol il fenomeno portoghese, che viene applaudito anche per le doti di leadership e i suoi numri da capogiro.