Corriere della Sera apre col Papa: "Il calcio resti gioco dei bimbi"

© foto di Pierpaolo

Nella giornata di ieri s'è tenuta in Vaticano una festa organizzata da La Gazzetta dello Sport, con protagonista principale ovviamente Papa Francesco, in cui seimila giovani e tanti profili di spessore del nostro calcio (e non solo) hanno incontrato Bergoglio. In prima pagina, sul Corriere della Sera, spazio anche a questo, con il titolo in taglio alto dedicato alle parole del Papa: "Il calcio resti il gioco dei bimbi".

Interno - All'interno, invece, si parla d'altro. "Il saluto di De Rossi". L'apertura delle pagine dedicate al calcio del Corriere della Sera è tutta per Daniele De Rossi, che per l'ultima volta indosserà la maglia della Roma, prima di dire addio per una meta estera molto probabilmente. "Lascia l'ultimo eroe di Berlino", si legge. Nel 2006 era presente, da giovanissimo, il centrocampista giallorosso, che sarà celebrato sicuramente nella giusta maniera dal club capitolino.