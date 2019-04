© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Cari nemici". E' questo il titolo con cui Il Corriere della Sera presenta il Derby d'Italia di stasera tra Inter e Juventus. I bianconeri hanno già vinto il campionato, mentre l'Inter è in una posizione di vantaggio per quel che concerne la corsa alla Champions League. Ma questo derby non sarà comunque solo una tranquilla partita, come tutte le altre, vista la rivalità tra le due squadre.