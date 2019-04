© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Partita doppia". E da un lato c'è Mario Mandzukic, dall'altro Krzysztof Piatek. Si parla ovviamente di Juventus-Milan nell'apertura sportiva del Corriere della Sera, all'interno delle sue pagine: la Juve si gioca lo scudetto, in attesa del Napoli e della sfida con l'Ajax, mentre il Milan vive un periodo no ma non può fallire l'obiettivo Champions League.