Corriere della Sera: "ASL avvisate in ritardo, il sospetto della Procura nei confronti della Lazio"

La giornata di ieri ha segnato una tappa importante nel caso tamponi che sta agitando in queste settimane il mondo biancoceleste: "Due ore di confronto, finalmente - scrive il Corriere della Sera -. Da una parte la Procura federale, due membri più il capo Chiné, collegato da remoto; dall'altra i responsabili sanitari della Lazio, Pulcini e il medico sociale Rodia, assistiti dall'avvocato Gentile. In mezzo un'indagine scottante in merito alla presunta violazione del protocollo anti-Covid della FIGC da parte della società di Lotito, che per questo rischia una penalizzazione in classifica". Non si è parlato del caso dei tamponi ballerini - precisa il quotidiano - dei quali si sta occupando la Procura della Repubblica di Avellino, ma della gestione dei contagi da parte della Lazio: "Più che un problema di carte mancanti - si legge - il problema potrebbe riguardare un ritardo nelle comunicazioni".