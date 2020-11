Corriere della Sera: "Atalanta, a Liverpool ricordando il 5-1 sull'Everton"

Il Corriere della Sera dedica spazio alla sfida tra Liverpool e Atalanta di questa sera. "Atalanta, a Liverpool ricordando il 5-1 sull'Everton" scrive il quotidiano. Doppia missione per la Dea: dimenticare i 5 gol incassati dai Reds 3 settimane fa e ripensare ai 5 rifilati a Liverpool, ma all'Everton, 3 anni fa, in Europa League: da quell'1-5 partì lo slancio per la qualificazione al turno successivo. Gasperini è stato chiaro: "Dobbiamo evitare gli errori difensivi dell'andata. Essere qui è un grande traguardo ma vogliamo fare una bella prestazione e ci sono tutti i presupposti per farla".