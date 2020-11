Corriere della Sera: "Atalanta flop, lezione da ricordare per Gasp"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno ai bergamaschi con il titolo seguente: "Atalanta flop, lezione da ricordare per Gasp". Liverpool completo e spietato che si comporta da Liverpool per tutto il match, ma la Dea non fa la Dea. Sportiello, per merito dei Reds sicuramente, è il migliore dei suoi, ma la serata degli uomini di Gasperini è di quelle che evidenzia la scarsa condizione di alcuni singoli come Hateboer. La squadra è senza intensità e tempi giusti, quasi fosse in contemplazione degli inglesi che il suo tecnico elegge a modello.