Corriere della Sera: "Atalanta in Danimarca per il riscatto dopo il ko col Napoli"

"Atalanta in Danimarca per il riscatto dopo il ko col Napoli" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva odierna. L'obiettivo della Dea è quello di evitare una Dinamo Zagabria-bis. Il Midtjylland è un avversario alla portata dell'Atalanta, esattamente come lo erano i croati e non bisogna abbassare la guardia. Il refrain di Gasp è sempre lo stesso: "O vinciamo o impariamo".