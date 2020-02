vedi letture

Corriere della Sera: "Atalanta show"

Il Corriere della Sera apre la sua sezione sportiva titolando: "Atalanta show". Non aveva ancora segnato in questa stagione, ne fa addirittura due nella serata più bella, trascinando l’Atalanta in paradiso. Hans Hateboer, gigante olandese di professione terzino, apre e chiude la storica notte bergamasca, che finisce in gloria: 4-1 al Valencia che vuol dire un posto prenotato nei quarti di finale di Champions. Bergamo, per qualche ora, diventa la capitale del calcio grazie a una squadra tanto rabbiosa, quanto armoniosa, che ha nel talento senza età di Gomez e nella classe superba di Ilicic i suoi alfieri. È vero che il Valencia è in piena emergenza, senza difesa e senza Rodrigo, l’attaccante migliore, ma l’Atalanta domina la scena per oltre un’ora e si merita quello che ha.