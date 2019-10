© foto di stefano tedeschi

"Atalanta, solo un guizzo", titola così il Corriere della Sera sulla terza sconfitta europea dell'Atalanta. Per il Gas un’altra goleada subita dopo quella all’esordio dalla Dinamo, con il terzo posto, che garantirebbe l’Europa League, che diventa un miraggio. Ma la sua Atalanta ha avuto il merito di spaventare i marziani. Cosa che spesso nemmeno club di gran lunga più blasonati sono stati in grado di fare. L'Atalanta passa in vantaggio con Malinvskyi, su rigore, poi subisce la rimonta inglese con la doppietta di Aguero e la tripletta di Sterling.