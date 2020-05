Corriere della Sera: "Aziende e casa, ecco gli aiuti"

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola in prima pagina: "Aziende e casa, ecco gli aiuti". E' stato approvato ieri sera, dopo molti rinvii, il decreto Rilancio che prevede gli aiuti per l’economia e le famiglie. Un provvedimento da 55 miliardi "pari a due leggi finanziarie". Nel decreto — ha detto il premier — ci sono misure che prevedono 10 miliardi per la cassa integrazione, 4 per il taglio dell’Irap e 6 a vantaggio delle piccole imprese. Due miliardi per l’adeguamento di negozi e attività produttive alle norme anti-Covid, 2 per misure fiscali, 4 per il turismo e la cultura, 5 per sanità e sicurezza, 1,5 alla scuola. La ministra Lamorgese: sanatoria per 200 mila migranti.