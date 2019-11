"I cori razzisti ora sono un caso. Balotelli insorge: 'Vergognatevi'. Il Verona non ci sta: 'Non è vero'": così il Corriere della Sera in prima pagina. Al 10’ della ripresa, Verona-Brescia da partita accesa si è trasformata nell’ennesimo episodio di razzismo della serie A, incapace di guarire dalla più spregevole e diffusa delle malattie dei nostri stadi. Balotelli una furia contro i razzisti, scaglia il pallone in curva e minaccia di non giocare. Poi il post sui social: "Vergognatevi davanti ai vostri genitori, figli e amici..."