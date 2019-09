Vittoria in rimonta per l'Italia di Roberto Mancini sul campo dell'Armenia. Vittoria non senza difficoltà per la truppa azzurra: sotto di 1 gol, l'Italia del Mancio ha vinto per 1-3, trascinata da una doppietta di Andrea Belotti e da una rete del romanista Lorenzo Pellegrini. "Belotti trascina gli azzurri, l'Italia vince in Armenia": scrive il Corriere della Sera nella sua prima pagina, dedicando dunque il taglio alto al successo della Nazionale.