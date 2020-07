Corriere della Sera: "Brozovic in Rolls Royce brucia il rosso. Alcoltest e via la patente"

vedi letture

Episodio che farà discutere in casa Inter. Nell'occhio del ciclone è finito Marcelo Brozovic, stavolta però per un problema extra-campo. Lo scrive in prima pagina il Corriere della Sera, che in taglio alto titola così: "Brozovic in Rolls Royce brucia il rosso nella notte: alcoltest e via la patente". Brutta grana, dunque, per il centrocampista croato.

Atalanta-Juventus. In prima pagina sul Corriere della Sera c'è spazio anche per il match di ieri sera tra Juventus e Atalanta, terminato col risultato di 2-2 dopo un match dominato in gran parte dalla Dea. "Atalanta super, finisce 2-2. Due rigori di Ronaldo salvano la Juventus", il titolo del quotidiano.