Corriere della Sera: "C'è la Svizzera tra l'Italia e il Mondiale del Qatar 2022"

Il Corriere della Sera oggi in edicola si sofferma sul sorteggio dei gironi di qualificazione a Qatar2022 andato in scena ieri pomeriggio, titolando: "C’è la Svizzera tra l’Italia e il Mondiale del Qatar 2022. Poteva andare meglio. "Volevamo evitare la Svizzera e invece l’abbiamo beccata. Per fortuna almeno il viaggio è comodo", sorride Roberto Mancini. La Svizzera l’affronteremo già all’Europeo rinviato al 2021 e l’appuntamento è fissato il 16 giugno allo stadio Olimpico. Da ieri sera, dopo il sorteggio di Zurigo con Daniele De Rossi e l’olandese Van Der Vaart a estrarre le palline, è anche la principale preoccupazione degli azzurri sulla strada verso il Mondiale del Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Il girone (C) non è impossibile con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. La Svizzera, numero 16 del ranking Fifa (l’Italia è decima) è l’unica che ci può spedire ai playoff e farci rivivere l’incubo del Mondiale russo con la Svezia.