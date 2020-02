Corriere della Sera: "C'è Messi, ma il Napoli si prepara a vivere una notte da Maradona"

vedi letture

Il Corriere dello Sport titola oggi: "C'è Messi, ma il Napoli si prepara a vivere una notte da Maradona". L’esordio è doppio: Rino Gattuso in Champions da allenatore e Lionel Messi prima volta in assoluto allo stadio San Paolo, il tempio di Diego Maradona dove l’altro 10 (quello che da queste parti resta l’unico dio del calcio) ha fatto la storia. C’è già tutto perché la notte sia unica, al di là di quello che sarà l’esito della sfida tra Napoli e Barcellona; c’è il record di spettatori e di incasso, in barba a ogni cautela (o psicosi) sul Coronavirus. E c’è stata un’accoglienza calorosa al capitano blaugrana, ieri all’arrivo nell’hotel della catena Nh nel cuore della city: è l’Argentina di Diego a far palpitare i cuori, a suggellare un gemellaggio sportivo diventato poi anche ideologico.