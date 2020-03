Corriere della Sera: "Calcio blindato. Il rischio di avere un positivo e non finire"

"Calcio blindato. Il rischio di avere un positivo e non finire": così il Corriere della Sera in edicola oggi. I club litigano, poi la resa. Tre giornate a porte chiuse. Si riparte dalla 26ª giornata, con i recuperi: Juve-Inter domenica sera. Arianna Ravelli si chiede: "ma che succede se uno tra i, mal contati, 600 giocatori in rosa nelle venti squadre di A o uno tra i mille professionisti che a vario titolo lavorano a contatto con le squadre o uno dei circa 30 arbitri impegnati fin qui, o anche solo uno dei loro familiari, si scopre positivo al coronavirus? Nessuno vuole trasformarsi in Cassandra, eppure la risposta è semplice: succede che si ferma tutto. E che il campionato rischia di non potersi concludere, altro che balletti di date o liti di condominio".