Corriere della Sera: "Calcio, viene blindato il protocollo"

vedi letture

"Calcio, viene blindato il protocollo", titola stamane il Corriere della Sera. Avanti come prima. Il doppio vertice tra il ministro dello Sport e il calcio non ha provocato nessun terremoto, ma neppure ha sgombrato il campo dai dubbi. La serie A resta a rischio se i suoi interpreti non smetteranno di anteporre gli interessi personali a quelli del sistema. Vincenzo Spadafora ha incontrato prima Paolo Dal Pino, presidente di Lega e poi Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio. È soprattutto con quest’ultimo che è stato analizzato il futuro del pallone avvelenato. Un’ora e dieci di faccia a faccia in cui il ministro è stato collaborativo. Ma anche fermo su certe posizioni. Il protocollo è stato blindato. Però deve essere applicato in maniera rigorosa. Spadafora lo pretende, Gravina è d’accordo.