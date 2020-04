Corriere della Sera: "Campionati a luglio, le coppe ad agosto"

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre la sua sezione sportiva titolando: "Campionati a luglio, le coppe ad agosto". Difficile stabilire quando si giocherà. Il premier Conte, attraverso il nuovo Dpcm, ha annunciato che sono vietati gli allenamenti sino al 13 aprile. La Uefa si è avventurata in due ipotesi. La prima, ottimistica, con partenza tra fine maggio e inizio giugno, prevede di portare avanti quasi parallelamente i tornei domestici e le Coppe, che finirebbero tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Difficile che sia così perché il contagio in Europa ha tempi di diffusione diversi. L’ipotesi, definita pessimistica, è tornare a giocare in estate, alla fine di giugno, con le coppe sin oltre la metà di agosto. Di conseguenza la stagione 2021 partirebbe a metà settembre.