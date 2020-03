Corriere della Sera: "Capitali svalutati"

Le pagine sportive del Corriere della Sera si aprono oggi con il titolo: "Capitali svalutati". Il pallone si sgonfia. L’industria del calcio trema, lo spettro della crisi di sistema esiste ed è concreto. Non sono solo i diritti televisivi che vanno in fumo, non sono solo gli incassi da stadio che svaniscono, non sono solo gli sponsor che taglieranno i budget: a far segnare un altro pesantissimo segno meno sarà l’inevitabile svalutazione dei calciatori. Il crollo del prezzi. Se gira meno denaro, le quotazioni calano: è la regola base dell’economia. La previsione dice che in tre mesi senza partite i cartellini potrebbero perdere addirittura quasi un terzo del loro valore. Una svalutazione epocale.