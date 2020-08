Corriere della Sera: "Champions amara. La Juve eliminata"

vedi letture

"Champions amara. La Juve eliminata". In apertura sul Corriere della Sera c'è spazio, in taglio basso, per l'eliminazione dalla kermesse europea della squadra di Sarri. Un colpo terribile, secondo il quotidiano: bianconeri eliminati dal Lione. Una doppietta di Ronaldo non è bastata. Stasera toccherà al Napoli, impegnato al Camp Nou contro il Barcellona.