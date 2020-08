Corriere della Sera: "Champions nemica"

Dopo l'uscita dell'Atalanta non ci sono più italiane in Champions, così il Corriere della Sera titola: "Champions nemica". Se anche Leo Messi affronta un quarto di finale da sfavorito contro il Bayern, vuol dire che la formula per vincere la Champions è davvero segreta, a maggior ragione con queste finali a otto che possono mandare in orbita una squadra in tre partite o a casa in tre minuti, come accaduto all’Atalanta. L’unica costante resta la difficoltà delle italiane a tenere il ritmo: ultima vittoria nel 2010 dell’Inter, ora l’unica in corsa con la semifinale di Europa League.