Corriere della Sera: "Chiesa svolta vicina. Domani l'ultima in viola, poi la Juve"

"Chiesa svolta vicina. Domani l'ultima in viola, poi la Juve", si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola. Ormai negli angoli del tifo non si chiedono neppure più quale sarà il destino di Chiesa: hanno capito da diversi giorni che, dopo Bernardeschi, un altro Federico lascerà la Fiorentina per la Juventus. Sul mercato può sempre succedere di tutto, ma se i bianconeri riusciranno a cedere Douglas Costa, da qui a lunedì l’affare andrà in porto. Quella di domani sera, dentro lo stadio Franchi con soli mille tifosi, sarà l’ultima partita del numero 25 con la squadra che lo ha allevato e trasformato in un potenziale campione.