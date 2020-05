Corriere della Sera: "Come cambieranno gli stadi dopo la pandemia?"

"Come cambieranno gli stadi?" scrive il Corriere della Sera in apertura della sua sezione sportiva a pagina 48. Porte chiuse per 12-18 mesi, per gli esperti. E poi? I nodi della sicurezza e dei costi. Ingressi scaglionati e capienze ridotte, tecnologia no touch e termoscanner. Il piano per riaprire dopo la pandemia: "Ma gli ultrà dovranno restare seduti".