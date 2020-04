Corriere della Sera con Bobo Vieri: "Haaland super, vale 200 milioni"

vedi letture

"Haaland super, vale 200 milioni". Questo il titolo a pagina 44 che si può leggere sul Corriere della Sera in un'intervista esclusiva a Bobo Vieri. Queste alcune sue dichiarazioni: "Ronaldo il Fenomeno è stato il migliore, mi intriga Klopp. Il virus? Provo tristezza infinita per tutte le persone scomparse. Altri centravanti che le sono piaciuti? Prima di Ronie, Van Basten, tecnicamente formidabile. Poi Vialli e con lui Mancini, anche se Roby non è stato un nove. E Baggio? Lo andavo a vedere in curva Fiesole a Firenze".