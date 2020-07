Corriere della Sera con Platini sulla Juve: "Programmata per vincere"

"Programmata per vincere". Questa la descrizione che Michel Platini ha dato della Juventus dopo il nono scudetto consecutivo vinto, in un'intervista rilasciata in esclusiva al Corriere della Sera. Di seguito altre sue dichiarazioni ricordando i tempi in bianconero: "Fu una gran soddisfazione personale. Un francese che arriva alla Juve e vince: non lo dimenticherò mai. Nello spogliatoio c’erano compagni che di scudetti ne avevano già vinti. C’era una bella festa, per loro però non tanto importante: erano abituati. Ero io a sentirmi importante, ma noi eravamo programmati per vincere".