Corriere della Sera: "Contagi in Portogallo, Champions a rischio"

vedi letture

"Contagi in Portogallo, Champions a rischio" scrive il Corriere della Sera a pagina 53. La Champions di nuovo minacciata dal Coronavirus: la finale a otto programmata ad agosto in Portogallo rischia di saltare a causa delle misure di confinamento rientrate in vigore a Lisbona. La UEFA, per il momento, non pensa a un piano B.