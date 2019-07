Corriere della Sera: "Conte blinda l’Inter"

"Conte blinda l’Inter". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera sull'Inter. L’Inter c’è, ma non si vede. Oscurata dal comandante Antonio Conte, deciso a proteggere la sua nuova creatura da ogni sguardo. L’unico ammesso è Steven Zhang, arrivato subito in visita. Un segnale non scontato, un messaggio chiaro: l’occhio del padrone vi osserva. La sua prima stagione completa da presidente non può non essere eccezionale.