Corriere della Sera: "Conte mai stato in bilico ma serve il calore di una vittoria"

vedi letture

La stabilità di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter non sembra vacillare, almeno per il momento: "L'allenatore ha fiducia - assicura il Corriere della Sera - è sicuro di scollinare il periodo di difficoltà e l'ha detto chiaro allo spogliatoio". La società non ha mai considerato l'opzione esonero, e il presidente Zhang ha ribadito la sua fiducia nei confronti del tecnico leccese. "Di conferme non c'era bisogno - aggiunge il quotidiano - ma l'attestato di fiducia è importante e arriva tra un diluvio di numeri e percentuali". L'allenatore non è il bilico né affranto, ma "l'Inter - chiosa il Corriere - è un viaggiatore inzuppato di pioggia e necessita del calore di una vittoria per rimettersi subito in marcia".