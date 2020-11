Corriere della Sera: "Conte non rischia l'esonero ma i suoi bonus sono finiti"

L'Inter non ha alcuna intenzione di esonerare Antonio Conte. Ne è sicuro il Corriere della Sera, che a tal proposito scrive: "Conte ai giocatori l'ha detto negli spogliatoi dopo il k.o. con il Real: la sconfitta è pesante, ma la stagione non è finita, c'è molto sui cui lavorare e molto ancora da guadagnare". Il tecnico da dodici milioni, però, deve dare una svolta a una stagione che s'è infilata in una brutta piega: "L'eliminazione in Champions sarebbe un fardello pesante da trascinare. Costerebbe 10 milioni in mancati introiti, andrebbero a sommarsi a un passivo superiore ai 100 che oggi l'assemblea degli azionisti ratificherà". C'è poi il caso Eriksen, che finché resterà sarà una presenza ingombrante per l'allenatore leccese. Vincere, dunque, è l'unica medicina per curare una squadra malata: "Per il funerale c'è tempo", chiosa il quotidiano.