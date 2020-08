Corriere della Sera: "Così è svanito il fenomeno Ilicic"

Il Corriere della Sera oggi in taglio basso di prima pagina ritaglia uno spazio per il delicato momento di Josip Ilicic, titolando: "Così è svanito il fenomeno Ilicic". L’Atalanta che trionfa nella notte di Valencia e scolpisce il suo nome nell’élite della Champions, lui che segna quattro gol, dribbling, serpentine, estasi tecnico sportiva, le suggestioni di Pallone d’oro. L’epicentro della pandemia, il conteggio dei morti, il suono delle sirene, i camion dei soldati che di notte trasportano le bare via da Bergamo. Forse è stato troppo. Troppo tutto assieme e troppo velocemente. Quello che è sicuro è che Josip Ilicic quando il pallone ha ricominciato a rotolare e quando tutti parlavano di ritorno alla vita è sparito. Ora il ritorno in Slovenia, per provare a ritrovare la serenità perduta.