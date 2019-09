Corriere della Sera: "Così Mancini ha ribaltato la Nazionale"

Vince e convince la Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri sono a un passo dalla qualificazione agli Europei e in caso di vittoria della Grecia con conseguente mancato successo dell'Armenia potrebbero già staccare il pass per Euro 2020. "Così in un anno Mancini ha ribaltato la Nazionale. Serve un test più difficile" scrive il Corriere della Sera in edicola oggi, nella sua sezione sportiva. Giusto un anno fa, perdendo in Portogallo, l’Italia rischiava la retrocessione nella lega B della Nations League: dodici mesi dopo la musica è cambiata.