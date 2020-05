Corriere della Sera, da Pioli a Rabiot fino a Eriksen: "Obbligo di svolta"

"Obbligo di svolta" scrive il Corriere della Sera in apertura della sua sezione sportiva. L’eventuale ritorno della serie A diventa la grande occasione di chi finora non ha convinto fino in fondo. Pioli guida i tecnici impegnati a ottenere la riconferma, seguono i giocatori che fin qui hanno deluso come Rabiot e Eriksen. Due mesi per cambiare il proprio destino.