© foto di stefano tedeschi

Spazio importante dedicato al Napoli nella sezione sportiva del Corriere della Sera oggi in edicola, che titola: "De Laurentiis-Ancelotti, la frattura è scomposta". La crepa si è aperta nel bel mezzo di una crisi di risultati, davanti a una squadra che ieri neanche sapeva di dover restare «reclusa» per sette giorni e che non ha gradito il provvedimento, provando (inutilmente) a far sentire forte il proprio dissenso. Squadra che però fa anche fatica a stabilire da che parte stare. De Laurentiis ha imputato ai giocatori "cali di concentrazione e di tensione"; Ancelotti in questi mesi ha ascoltato le ragioni di qualcuno, ignorando i mal di pancia di qualche altro, e qualche screzio (vedi Insigne) c’è stato.