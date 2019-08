Corriere della Sera: "De Rossi sfonda. È un idolo del Boca"

"De Rossi sfonda. È un idolo del Boca". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera. Un gol. Di testa, ovviamente. Un tackle con scelta di tempo perfetta: qualche lustro fa avrebbe strappato applausi, oggi vale l’ammonizione. Regia, imprecazioni, assist (sprecati dall’ex laziale Zarate). C’è tutto De Rossi nella prima partita con la maglia del Boca. Come se lo Stadio Unico di La Plata, dove ha giocato contro l’Almagro in Coppa d’Argentina, fosse l’Olimpico di Roma. I tifosi «xeneizes» sono arrivati in 25 mila per assistere a questa gara speciale e lo immaginavano proprio così, il debutto di Daniele.