Corriere della Sera, Donadoni in Cina: "Otto ore per i controlli ma ad aprile si gioca"

vedi letture

Intervista a Roberto Donadoni sul Corriere della Sera. Ritorno in Cina per l'ex allenatore del Bologna: "Otto ore per i controlli, ma ad aprile si va in campo" dice il tecnico dello Shenzhen. "C’è grande attenzione nei confronti di coloro che vengono dai Paesi più colpiti e in fondo è giusto che sia così: hanno faticato tanto per cercare di risolvere il problema. Abbiamo dovuto compilare moduli dichiarando i Paesi nei quali siamo stati negli ultimi mesi, ci hanno provato la febbre, ci hanno fatto parlare con specialisti che ci hanno chiesto di tutto".