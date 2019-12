Corriere della Sera: "Due gol nel recupero e la Lazio vola"

© foto di stefano tedeschi

"Due gol nel recupero e la Lazio vola", è il titolo del Corriere della Sera dedicato al posticipo della sedicesima giornata andato in scena ieri sera a Cagliari. Ora è davvero difficile tenere lontane le parole Lazio e scudetto, anzi il dibattito diventa proprio questo: può la squadra di Inzaghi competere fino a maggio con la Juve e con l’Inter nella lotta per il titolo? Con la vittoria di Cagliari, un’impresa visto che i sardi non perdevano dal 1° settembre, e considerato soprattutto che al 90’ erano addirittura avanti 1-0, i punti di distacco dalle capolista si sono ridotti a tre e le partite giocate sono già sedici, un numero sufficiente per dare un senso al campionato.