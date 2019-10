Corriere della Sera: "Due Italie per Mancini"

"Due Italie per Mancini". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera nelle rispettive pagine sportive. Dalla maestosità di Roma al piccolo principato del Liechtenstein, incastonato tra le montagne della Svizzera e orgoglioso dei due pareggi appena conquistati con Grecia e Armenia. L’Italia a Vaduz cerca l’8ª vittoria consecutiva nel girone europeo, soprattutto la nona sinfonia come solo Vittorio Pozzo, allenatore leggendario, è riuscito a fare nella storia azzurra. Mancini, con la solita ironia, confessa leggero una verità inconfutabile: «Pozzo è un mito, più di me ha una partita vinta, ma anche due Mondiali e un’Olimpiade».