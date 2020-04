Corriere della Sera: "Dybala non è ancora guarito e diventa simbolo dell’incertezza"

vedi letture

"Dybala non è ancora guarito e diventa simbolo dell’incertezza". Questo il titolo a pagina 43 sul Corriere della Sera in riferimento al calciatore bianconero: "Una quarantena a tutti gli effetti (oggi è il quarantesimo giorno dal primo controllo) può non bastare per essere negativo al coronavirus. Il caso di Paulo Dybala diventa a suo modo uno dei simboli dell’assoluta incertezza che caratterizza questo momento anche per il calcio e i suoi protagonisti. L’argentino della Juventus è risultato positivo al Covid-19 al quarto tampone: la notizia è rimbalzata dalla Spagna nella notte di ieri, dalla trasmissione televisiva «Chiringuito» e non è stata confermata dalla Juventus".