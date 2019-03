© foto di www.imagephotoagency.it

"Aria nuova nel calcio" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive, in riferimento al successo che ha avuto il calcio femminile ieri pomeriggio, con 39mila spettatori all'Allianz Stadium di Torino per seguire Juventus-Fiorentina: "Famiglie in tribuna e in curva, spettacolo in campo: così decolla il pallone femminile".