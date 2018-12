© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da qui in avanti la Juventus sarà attesa da una serie di gare molto complicate, il calendario di certo non sorriderà ai bianconeri. "Trappole anti Juve", scrive nell'apertura delle sue pagine sportive il Corriere della Sera, che pone l'accento su quest'aspetto e sul primo avversario, la Fiorentina, che rappresenta il primo ostacolo di tanti per gli uomini di Massimiliano Allegri.