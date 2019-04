Corriere della Sera e il giorno dello scudetto: "E' qui la festa"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la Juventus titolando: "E' qui la festa". Ai bianconeri basta un punto contro la Fiorentina per vincere l'ottavo scudetto di fila ma l'eliminazione dalla Champions pesa sul morale. Gesto di Ronaldo al termine della partita contro l'Ajax: abbiamo avuto paura. Allegri in conferenza stampa però mette un punto sulla tristezza juventina: "Sarebbe folle non festeggiare".