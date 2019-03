© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"All'ultima panchina" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive: "La stagione è in piena corsa, ma gli allenatori preparano già il proprio futuro. Allegri e Juventus, quante tensioni prima dell'Atlético. Mourinho pronto per il Real, Conte all'asta, Zidane in attesa".