Corriere della Sera e le parole di Commisso: "Chiesa resta"

"Chiesa resta". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera sulle parole di Rocco Commisso. Chiesa per un anno resta a Firenze. L’avviso ai naviganti lo lancia Rocco Commisso che, a dispetto delle intenzioni bellicose di Juventus e Inter, è convinto di riuscire a trattenere per la sua prima stagione da patron della Fiorentina il gioiellino della squadra. «Credo di sì. Lo vorrei tenere in viola per almeno un altro anno. È cresciuto a Firenze, resterà perché facciamo una bella squadra. Ma mi deve dare il tempo».