"Orgoglioso di esserci". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sulle parole di Vialli. Gianluca ha gli occhi lucidi, Roberto la battuta pronta: «Se fosse diventato presidente della Samp non avrebbe avuto i soldi per prendermi come allenatore», dice il c.t. rivolto all’amico. Ridono tutti dentro l’aula magna di Coverciano. Vialli e Mancini sono di nuovo insieme, come per 8 anni a Genova con Boskov e per 7 in azzurro. L’ultima volta che hanno diviso lo stesso tetto in Nazionale, proprio come adesso, si perde nella notte dei tempi, il 19 dicembre del ’92 a Malta. In panchina c’era Sacchi e Vialli si congedò dall’Italia con un gol.