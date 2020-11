Corriere della Sera e un 'regalo riciclato': "Il Lazio-jet bulgaro di Lotito in volo da 31 anni"

Due giorni fa Claudio Lotito ha fatto alla Lazio un regalo... Riciclato. A scriverlo è il Corriere della Sera, che nelle sue pagine sportive sottolinea come il jet presentato due giorni è un 737 fuori produzione dal 2000, bulgaro, in volo da 31 anni. Dismesso da Lufthansa, è stato recuperato da una piccola compagnia bulgara e può coprire rotte regionali italiane. "Il Lazio-Jet bulgaro di Lotito in volo da 31 anni", è il titolo del quotidiano che specifica che l'aereo non sarà ad uso esclusivo della Lazio.