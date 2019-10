Corriere della Sera: "Eurogioventù"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva del Corriere della Sera oggi in edicola apre con un titolo dedicato a Salvatore Esposito: "Eurogioventù". La meglio Eurogioventù nerazzurra ha un titolo da film e un futuro da Oscar. Sebastiano Esposito da Castellamare di Stabia è un ragazzo come gli altri solo perché gioca ancora alla PlayStation e adora la pizza. Per il resto di ordinario nella sua vita non c’è quasi più nulla, almeno non dopo l’esordio da record in Champions League contro il Borussia Dortmund. Con i suoi 17 anni e 113 giorni è l’interista più giovane ad aver mai giocato nella nuova coppa, da quando si chiama così. Un esordio nel segno dello «Zio» Beppe Bergomi, unico più precoce a esordire con l’Inter in Coppa dei Campioni, all’età di 17 anni e 71 giorni.