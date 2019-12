Corriere della Sera: "Europa a porte aperte"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera apre la sua sezione sportiva con il titolo: "Europa a porte aperte". Dopo il sorteggio c’è chi corre per casa dalla gioia (una minoranza) e chi ha rovesciato il caffè sul divano per il disappunto. Tra le prime ci sono Juve e Atalanta, che hanno pescato Lione e Valencia, le più deboli delle rispettive fasce. Il Napoli invece si è scottato, incrociando il Barcellona: ma il fascino della prima volta di Messi nello stadio di Maradona è unico. In Europa League, la Roma da seconda classificata rischiava di più, ma sfiderà i belgi del Gent. L’Inter se la vedrà con i bulgari del Ludogorets, qualificati col brivido nell’ultima giornata e già al terzo cambio di allenatore.