"Esame per due". E' questo il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Il chiaro riferimento è fatto a Juventus e Inter, che saranno impegnato contro Fiorentina (in trasferta) e Bologna. Soprattutto i bianconeri sono chiamati a rialzarsi dopo il tonfo in Champions League con l'Atletico Madrid.