Corriere della Sera: "Fermi tutti!"

"Fermi tutti!". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva del Corriere della Sera sull'emergenza Coronavirus e lo stop al campionato di Serie A come a tutto il resto delle attività sportive: "Lo sport si blocca fino al 3 aprile. Intervento del governo e del Coni. Oggi la Figc chiude. La paura di non finire il campionato. Il calcio si adegua. La Figc, già da un paio di giorni, aveva l’idea forte di sospendere il campionato di serie A e per questo motivo il presidente Gabriele Gravina ha convocato per le 14 un Consiglio federale straordinario, naturalmente in conference call, per affrontare la drammatica emergenza coronavirus".